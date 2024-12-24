Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

В период новогодних праздников в Москве могут пройти небольшие землетрясения, рассказала NEWS.ru кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина.

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Она назвала столицу сложным в геологофизическом смысле регионом, который необходимо постоянно мониторить. В качестве примера прошедшего на новогодние праздники землетрясения Люсина привела события 1977-го года. Тогда произошло Румынское землетрясение, из зоны Вранча до столицы дошли небольшие магнитуды — 2,5-3. Они ощущались на высоких этажах домов в Москве.

Эксперт добавила, что в столице в последнее время было построено очень много высотных зданий, а под поверхностью Москвы очень много полостей — может быть перераспределение напряжения, что может вызвать искусственные землетрясения и различные события. Люсина также напомнила, что под землей столицы течет более 20 рек.

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