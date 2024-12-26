Москвичам рассказали о потеплении

В Москве в четверг, 26 декабря, воздух прогреется до +2°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, температура в столице по-прежнему остается выше климатической нормы на 5-6 градусов. Сегодня на погоду в Москве и пригородах будет влиять надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, который закроет небо плотными облаками. В итоге в мегаполисе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Днем в Москве будет от 0 до +2°C, а по области будет наблюдаться погода от -2°C мороза до +3°C. Синоптик добавил, что в столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

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До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года.

В последние дни декабря температура в европейской части страны будет около нуля, а в новогоднюю ночь она начнет постепенно понижаться до -5°C.