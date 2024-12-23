Москвичей предупредили о сильном тумане

МЧС России предупредило жителей Москвы о сильном тумане.

Согласно сообщению ведомства, в ближайшие 2 часа Росгидромет ожидает в Москве сильный туман и гололедицу. Предполагается, что видимость может упасть до 200-700 метров. Такие погодные условия продержатся всю ночь — до 09:00 24 декабря.

На время таких погодных условий в МЧС порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию между другими транспортными средствами, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, соблюдать внимательность и осторожность, а также не оставлять без присмотра детей.

«Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам “101” или “112”, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01», — добавили в МЧС.

Ранее синоптик заявил, что 24 декабря в Москве ожидаются моросящие дожди.