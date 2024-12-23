Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Москве в ночь на Новый год ожидается отрицательная температура до минус пяти градусов. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили метеорологи, опрошенные РБК.

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в новогоднюю ночь в столице ожидается температура в столице прогнозируется на уровне минус трех — минус пяти градусов, отметив, что значительное понижение температуры ожидается к Рождеству, передает РБК.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие несколько дней прогнозируется температура около нуля, но после 25 декабря она снизится до минус пяти — минус семи градусов. Вильфанд также отметил, что резко похолодания не ожидается: по его словам, на всей Европейской территории России в течение этой недели и в начале следующей прогнозируется умеренно теплая погода — на шесть градусов выше нормы. К Новому году она снизится примерно на четыре градуса. «Теплее» всего будет в Краснодарском крае: там температура превысит норму на восемь — 12 градусов.

Помимо этого, на Дальнем Востоке скоро закончится «супертеплая» погода, которую можно было наблюдать на протяжении всего декабря, добавил Вильфанд. Он отметил, что это связано с формированием монгольского циклона.

23 декабря Татьяна Позднякова сообщила, что в последний день 2024 года и в первый день 2025-го сильных осадков в виде метелей и снегопадов не ожидается. Она добавила, что температура воздуха останется выше климатических норм.