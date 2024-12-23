Названа причина теплой зимы в Москве

Погоду первые 22 дня зимы определяли атлантические циклоны, из-за которых в Москве установилась теплая погода.

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Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства “Метеоновости” Татьяна Позднякова.

"То есть к нам все время поступали одна за одной порции теплого и влажного атлантического воздуха. И именно с этими процессами у нас связано то, что средняя температура за прошедшие дни декабря в Москве оказалась выше климатической нормы где-то в среднем на градус", – объяснила синоптик.

Она также отметила, что сейчас погоду в европейской части России определяет теплая Атлантика.

"Но по мере остывания воды в Атлантике, поскольку мы все-таки находимся в зимнем сезоне, наверное, ситуация будет меняться и в январе мороз еще покажет свои коготки", – поделилась Позднякова.

Эксперт добавила, что пока рано судить о том, какая погода будет преобладать в этом зимнем сезоне.

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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что серьезных морозов на Новый год ждать не стоит. Погода будет с очень мягким температурным фоном. При этом 1 января столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки.