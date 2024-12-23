Более 500 млн поездок совершено на МЦД-2 за пять лет

За пять лет на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) было совершено более 500 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«МЦД-2 – круглый отличник! За пять лет вы совершили на этом диаметре более 500 млн поездок», – говорится в материале.

Как отмечается, МЦД-2 протяженностью 80 км проходит сквозь 30 районов Москвы и Подмосковья. На диаметре 37 станций, 13 из которых – московские городские вокзалы. Количество поездок внутри Москвы выросло в 2,6 раза по сравнению с периодом до запуска МЦД-2.