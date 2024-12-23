Более 500 млн поездок совершено на МЦД-2 за пять лет
За пять лет на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) было совершено более 500 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«МЦД-2 – круглый отличник! За пять лет вы совершили на этом диаметре более 500 млн поездок», – говорится в материале.
Как отмечается, МЦД-2 протяженностью 80 км проходит сквозь 30 районов Москвы и Подмосковья. На диаметре 37 станций, 13 из которых – московские городские вокзалы. Количество поездок внутри Москвы выросло в 2,6 раза по сравнению с периодом до запуска МЦД-2.
«Второй диаметр стал ключевым элементом транспортной системы столицы и Подмосковья. Мы гордимся тем, что за пять лет МЦД-2 не только значительно улучшил транспортную доступность, но и стал ежедневным маршрутом для миллионов пассажиров. Поездки до работы, друзей и культурных объектов для 3,8 млн жителей стали быстрее. Развитие МЦД находится на личном контроле мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.