"Ледяной" поезд начал курсировать по Кольцевой линии метро

В Московском метрополитене начал курсировать поезд "Ледяной". Он вышел на Кольцевую линию подземки. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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Он отметил, что украшенные к новогодним праздникам поезда выходят на линии метро каждый год. Внешняя часть вагонов уникального состава напоминает замороженные стены. Поезд украшен имитацией ледяных блоков, снежинок и сосулек.

Также в вагонах предусмотрена праздничная подсветка.

"Ледяной" поезд будет курсировать до 31 января.

Тематические поезда в преддверии новогодних праздников в Московском метро уже стали доброй традицией.

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии московского метро запустили новогодний поезд "Номерной". Состав "Номерного" оформлен в фиолетово-синих тонах.