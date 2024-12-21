В проекте «Московское долголетие» стартовал новый сезон

В проекте «Московское долголетие» стартовал зимний сезон. В этом году горожан старшего возраста ждут как уже привычные активности на свежем воздухе, так и интересные новинки.

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В декабре в городе традиционно открывается зимний сезон «Московского долголетия».

— Москвичи старшего поколения проявляют живой интерес к нашему городу, его уникальной архитектуре и истории. В этом году для горожан серебряного возраста впервые пройдут экскурсии, которые позволяют по-новому взглянуть на столицу и узнать о новогодних традициях наших предков, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всю зиму горожан ждут и уличные активности.

— Для них открыты группы по скандинавской ходьбе, гимнастике, общей физической подготовке, а когда в столице появится постоянный снежный покров, начнутся любимые многими занятия по конькам и лыжам, — добавила заммэра.

Побывать в сказке

Первые экскурсии уже состоялись. Так, группа участников проекта посетила прогулку «Новогодняя сказка в Лужниках и на Воробьевых горах».

— Мы встречаемся у метро «Спортивная», движемся к «Лужникам», где любуемся их новогодним убранством, а я попутно знакомлю участников с историей спортивного комплекса, — рассказала экскурсовод Наталья Фейзрахманова о первой части прогулки.

Заряд новогоднего настроения москвичи получили во время встречи с Дедом Морозом в его резиденции на территории «Лужников».

Зимние прогулки по Москве очень любят Ирина Новосельцева и Наталья Васильева. Москвички познакомились на проекте и стали неразлучными подругами.

— Очень понравилась экскурсия. Зимой в «Лужниках» не была давно. Не думала, что здесь так красиво, — поделилась Ирина.

Полюбоваться столицей участники экскурсии смогли и с высоты птичьего полета — двигаясь по маршруту, они добрались до смотровой площадки Воробьевых гор.

Физкульт привет!

В зимний период продолжаются занятия скандинавской ходьбой. Тренировки проходят как в парках, так и во дворах, на спортивных площадках. Кроме того, у москвичей старше 55 лет есть возможность научиться кататься на коньках и беговых лыжах. Занятия на льду пока начались только в Бабушкинском парке. А вот групп, где обучают ходьбе на беговых лыжах, открыто уже несколько.

ПОКАЖУТ ИЛИ РАССКАЖУТ

Всего проводятся пять пеших экскурсий. Программа «Новогоднее узорочье Москвы» познакомит с дворянскими усадьбами. На экскурсии «Когда зажигаются звезды!» москвичей ждет рассказ об истории Спасской и Никольской башен Московского Кремля, прогулка по Манежной и Театральной площадям. От станции метро «Динамо» стартует маршрут «Рождество и Новый год в дореволюционной Москве». В «Новогоднем путешествии в Немецкую слободу» участники проекта погрузятся в историю праздника петровских времен.