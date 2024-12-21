В Москве эвакуировали торговый центр «Форт»

В торговом центре «Форт» в субботу, 21 декабря, взорвалась петарда. При взрыве никто не пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

После подрыва петарды в ТЦ сработала сигнализация, посетители организованно покинули здание.

«ТЦ «Форт» на северо-востоке столицы эвакуирован из-за срабатывания в здании сигнализации. Предварительно, кто-то взорвал в торговом центре петарду», — пояснил собеседник агентства.

Прибывшая на место ЧП полиция задержала виновницу инцидента, пожилую женщину. При задержании пенсионерка объяснила свой поступок тем, что стала «жертвой мошенников из Украины».

Ранее сообщалось, что правоохранители Пермского края возбудили против пенсионерки уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, после инцидента с петардой в ДК.