В Москве начался снегопад

Снегопад, несущий потепление в столичный регион, начался в Москве и Московской области. Об этом сообщают корр. ТАСС, находящиеся в разных уголках мегаполиса и Подмосковья.

Как ожидается, уже в ближайшие часы столбики термометров в городе и Подмосковье начнут подниматься, и к утру пятницы могут достигнуть отметки в ноль градусов. Как пояснили в Гидрометцентре РФ, оттепель станет следствием прохождения очередного атлантического циклона.

"В начале астрономической зимы, которая стартует 21 декабря, в Москве погода будет теплее, чем в среднем многолетнем значении, примерно на три градуса", - отметили синоптики, говоря о влиянии циклона на погоду ближайших дней в столице и Подмосковье.

Предстоящей ночью, согласно прогнозам, ожидается снег и мокрый снег, к утру переходящий в дождь. Также местами не исключен ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега. Осадки продолжатся и в течение дня пятницы на фоне температуры воздуха до плюс трех градусов в Москве и Подмосковье.

В столичном департаменте транспорта призвали горожан для передвижения по столице пользоваться общественным транспортом.

"Если поездок на автомобиле не избежать, отложите их на более позднее время - после 20:00 мск", - отмечает ведомство в своем официальном телеграм-канале.

В настоящее время уровень загруженности дорог мегаполиса достиг восьми баллов по десятибалльной шкале, хотя так называемый вечерний час пик еще не начался.

В комплексе городского хозяйства мэрии также предупредили о вероятности ледяного дождя и погодных условий, которые могут способствовать образованию гололедицы.