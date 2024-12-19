В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за прогнозируемого вечером ледяного дождя и мокрого снега.

"В период с 21:00 мск 19 декабря до 18:00 мск 20 декабря местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья", - сообщили в Гидрометцентре РФ.

Здесь также предупредили, что на дорогах возможно образование гололедицы. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящим вечером в столичном регионе ожидается потепление - столбики термометров еще утром показывавшие до минус 10-14 градусов поднимутся до минус 3 градусов. Примерно такую же температуру воздуха ожидают специалисты и в ночь на пятницу, 20 декабря. Однако к утру воздух может прогреться до плюс 2 градусов.

Днем же в пятницу воздух может прогреться до плюс 3 градусов.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства столичной мэрии заверили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.