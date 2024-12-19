В Москве ожидается ледяной дождь и гололед

В Москве с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря ожидается ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС призвали водителей избегать опасных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в столичном регионе зафиксированы первые морозы с температурой минус 20 градусов. В ночь на четверг, 19 декабря, в Москве было малооблачно, и холодный полярный воздух начал поступать в регион. По данным метеостанции на ВДНХ, в 6:00 минимальная температура составила минус 15,6 градуса.