В Москве из-за 20-градусных морозов зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы или «алмазная пыль». Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе минувшей ночью, на фоне малооблачной погоды и 20-градусных морозов, было зафиксировано редкое атмосферное явление – ледяные иглы и снежные кристаллы (иногда их называют «алмазной пылью» или «осадками ясного неба»)», - рассказал Тишковец.

Он отметил, что «алмазная пыль» представляет собой выпадающие из высоких перистых облаков мельчайшие ледяные кристаллы и обычно наблюдается в Антарктике и Арктике. Такие осадки не могут причинить вреда человеку.

Ранее синоптики отметили, что с вероятностью 60-70% в новогоднюю ночь в Москве будет идти снег. Ожидается, что днем 31 января температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов.