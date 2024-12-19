В Москву пришли 20-градусные морозы

В столичный регион пришли первые 20-градусные морозы, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на четверг, 19 декабря, в столичном регионе было малооблачно, на его территорию вторгался холодный полярный воздух. На 6:00, по данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, минимум температуры дня составил минус 15,6 градуса.

На других метеостанциях столицы минимальная температура менялась от минус 13,8 градуса на Балчуге до минус 18,5 градуса в Бутове. В Новой Москве, в Михайловском термометры показали минус 20,4 градуса.

В Подмосковье в Талдоме и Солнечногорске похолодало до минус 21,1 градуса, в Клину до минус 21,5 градуса. Холоднее всего оказалось в Новом Иерусалиме с минимумом в минус 21,7 градуса.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала приход оттепели в столицу к концу недели.