Пробки в Москве достигли 9 баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица.

По данным на 18:31 мск, движение особенно затруднено по большей части МКАД, а также Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов и Варшавском шоссе, нескольких других вылетных магистралях.