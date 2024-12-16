Почти все гималайские медведи ушли в спячку в Московском зоопарке

Три гималайских медведя из четырех впали в спячку в Московском зоопарке с наступлением морозов.

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Об этом в учреждении сообщили в понедельник, 16 декабря.

— Самец Алладин и самка Бабуля живут на экспозиции «Остров зверей» на Новой территории. Каждую зиму они уходят в спячку. Этот сезон не стал для них исключением, — говорится в сообщении Московского зоопарка в его Telegram-канале.

Там также добавили, что в конце 2022 года самок по имени Бабуля и Фаня и самца Васю изъяли у перекупщиков и поселили в столичном зоопарке. Тогда животные были крайне истощены и содержались в тесных клетках. Самец Алладин, в отличие от них, живет в столице на протяжении уже 30 лет.

Вася и Фаня живут на старой территории зоопарка. Самка Фаня в середине декабря впервые за два года жизни в учреждении успешно ушла в спячку, а Вася оказался более неподатлив сну — скорее всего, этой зимой он спать уже не будет, уточнили в Московском зоопарке.

Гималайских медведей начинают готовить к спячке с ранней осени: им дают более калорийные корма, чтобы они накопили жировые запасы. Животные спят в искусственной «берлоге» во внутреннем вольере, но из-за чуткого сна в период спячки им может помешать любой резкий звук.

Сотрудник Московского зоопарка Иван Пажетнов рассказал, что гималайские медведи могут укладываться в спячку в дупла деревьев. По его словам, особи, проживающие в столичном зоопарке, ведут полудревесный образ жизни.