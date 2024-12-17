Москвичи рассказали о планируемых тратах на новогодний стол

Жители Москвы рассказали, сколько денег планируют потратить на новогодний стол. Опрос провел сервис доставки «Купер», его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

Более трети респондент (38 процентов) планирует потратить на праздничный ужин от 5 до 10 тысяч рублей. 27 процентов опрошенных намерены уложиться в 10-15 тысяч рублей, еще 16 процентов — в 5 тысяч рублей, а 13 процентов — в 15-20 тысяч рублей.

У большинства москвичей на столах обязательно будут мандарины, оливье, бутерброды с икрой и сельдь под шубой.

Также аналитики посчитали, что в среднем новогодний стол жителям Москвы обойдется в 6814 рублей. В стоимость праздничного меню на четырех человек вошли: два салата, одно основное блюдо, закуски, овощные, сырные и колбасные нарезки, хлеб, фрукты, конфеты и безалкогольные напитки.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (73 процента) планируют встретить Новый год дома, больше половины из них не будут звать гостей.