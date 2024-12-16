Стало известно, какое угощение готовят панде Катюше на Новый год

На Новый год панду Катюшу ждет привычный рацион, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Московского зоопарка. Там уточнили, что животное угостят бамбуком, кусочками яблок, бататом, морковью и панда-кейками. По словам представителей зоосада, за соблюдением рациона внимательно следят специалисты зоопарка.

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На Новый год у больших панд будет привычный им набор продуктов. Это бамбук, кусочки яблок, батата и моркови, а также панда-кейки. Это традиционный рацион панд и менять его не будут даже в новогодние праздники. За соблюдением рациона тщательно следят специалисты Московского зоопарка, — пояснили в пресс-службе.

Представители зоосада уточнили, что в 2025 году в новогоднем меню у Катюши появится «взрослая еда». В пресс-службе рассказали, что в 2024 году панда ела только молоко матери, а в этом году уже распробовала бамбук, морковь и панда-кейки.

Можно еще добавить, что в этом году, по сравнению с прошлым, в новогоднем меню у Катюши у появится «взрослая еда». В прошлом году она ела только молоко мамы, в этом году кроме молока, она уже распробовала бамбук, морковь и панда-кейки. Подарки им будут готовить на Китайский новый год, так как большие панды родом из Китая, — заключили представители зоопарка.

В пресс-службе зоосада ранее призвали не дарить живых змей на Новый год, потому что эти рептилии сложны в содержании. Представители зоопарка уточнили, что каждый вид требует определенной температуры, влажности и продолжительности светового дня.