Резкую оттепель сменит лютый мороз: погода в Москве сейчас и до Нового года

Новая неделя принесет в Москву температурные «качели», которые будут продолжаться до Нового года. Какой будет погода в Москве на неделе с 16 по 22 декабря, сильно ли потеплеет, насколько холодно будет ночью, какую погоду ждать на Новый год?

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Какая погода пришла в Москву в понедельник, 16 декабря

В начале недели Москва оказалась на пути теплого атмосферного фронта, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Надвигаясь с запада, теплый атмосферный фронт сохранит в регионе облачную и ветреную погоду с осадками в смешанной фазе и резкими колебаниями атмосферного давления. Ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег, местами гололеды и ледяные дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев», — предупредил Леус.

Синоптик прогнозирует в столице температуру воздуха от нуля до минус 2 градусов, по области от минус 3 до плюс 1 градусов. Вечером 16 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление упадет до 721 мм рт. ст., существенно ниже нормы.

Как долго продлится оттепель в Москве

Леус прогнозирует, что во вторник будет продолжаться снегопад, ожидается гололедица и от нуля до минус 2 градусов.

Оттепель в Москве вызвана новым атлантическим циклоном и продлится до вечера вторника.

«Глубокие атлантические циклоны с завидным упорством атакуют Европейскую Россию. В воскресенье один вихрь засыпал снегом центральные области России, а на подходе уже следующий. Один из центров нового циклона с Финского залива нырнет на столичную область. На теплом фронте этого вихря сначала будет отмечаться гололед, а затем повалит снег, местами поднимется метель. На карте показано, что в центре Европейской России будут наблюдаться почти все виды зимних осадков: снег, мокрый снег, снежная крупа и замерзающий дождь. Сегодняшний день станет пятым в череде декабрьских оттепелей в Москве, но не последним», — предупредила синоптик Татьяна Позднякова.

Как холодно будет в Москве на неделе, будут ли новые снегопады

По словам Поздняковой, «настоящие Никольские морозы» придут в Московскую область в середине недели. 19 декабря в Православной церкви отмечается Никола Зимний, день памяти Николая Чудотворца.

«Волна тепла в начале периода сменится Никольским морозом на 19 декабря, а в конце недели вновь оттепель», — сообщила синоптик.

По данным синоптиков Foreca, резкое похолодание в Москве начнется вечером во вторник: с новой волной снегопада придет холодный атмосферный фронт. К полудню 18 декабря в столице ожидается до минус 10 градусов, в ночь на 19 декабря будет еще холоднее, до минус 13 градусов.

Затем новый снегопад принесет потепление, всего за десять часов температура в Москве вырастет на 10 градусов, с минус 10 до нуля. В пятницу температура в столице не опустится ниже нуля, будет сохраняться плюс 2-4 градуса тепла. Только в субботу, 21 декабря, новый дождь со снегом принесет похолодание, частично развеется облачность.

Какая погода будет на Новый год

Позднякова предупреждает, что на этом погодные «качели» в Москве не закончатся: до Нового года москвичей ожидает еще две оттепели и два похолодания.