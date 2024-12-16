Москвичей предупредили об «обвале холода» на этой неделе

В Москве на этой неделе ожидается «обвал холода».

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Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня подходит атмосферный фронт. Ожидается снег, местами — метель, порывы ветра — до 17 метров в секунду, температура — от плюс одного до минус одного по городу. Ночью ожидаются снег, местами — метель. Прогнозируются снежные заносы на дорогах, порывы ветра — до 17 метров в секунду. Температура — от 0 до минус 2 градусов по городу. Снег будет идти с 15:00 до 3:00. Завтра ожидаются снег, гололедица, температура — от 0 до минус 2 градусов, ветер до 11 метров в секунду. В среду ожидается "обвал холода". Небольшой снег, температура — от минус 6 до минус 8 градусов. Вечером — до минус 12 градусов», — сообщил эксперт.

Четверг, по словам Цыганкова, прогнозируется облачным, местами будет идти небольшой снег. При этим похолодает — столбики термометров опустятся до показателей от минус 13 до минус 15 градусов. Однако в дневные часы потеплеет — будет от нуля до минус двух градусов с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

«В пятницу и субботу температура — до плюс двух градусов, а ночью — слабый минус», — рассказал Цыганков.

Специалист Росгидромета предупредил, что на этой неделе в Москве может выпасть около шести миллиметров снега.

«По данным ВДНХ, сейчас в Москве 19 сантиметров снега. За ночь добавится еще до 6 сантиметров. Завтра уже будет около 26 сантиметров. В четверг выпадет еще снег. Всего где-то 6 миллиметров выпадет за всю неделю», — пояснил Цыганков.

Ранее в управлении МЧС России по столице москвичей предупредили о метели в понедельник. С утра 16 декабря и до конца понедельника в Москве местами ожидается снег, метель, гололед в отдельных районах. На дорогах образуется гололедица, сообщили в ведомстве.