Городские службы обратились с просьбой к москвичам

В столице 16 декабря ожидается сильный ветер, в связи с чем жителям рекомендуется быть осторожнее и не укрываться под деревьями. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

«По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. <...> Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в публикации.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, подчеркнули в КГХ.