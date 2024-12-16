Билеты «Единый» с изображением маяка Анива на Сахалине выпустили в Москве

В Москве выпустили тематические билеты "Единый", на которых изображен сахалинский маяк Анива, передает пресс-служба столичного Дептранса.

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"На проездных билетах изображен маяк Анива – символ и визитная карточка острова. Рядом расположена надпись: "Сахалин – маяк России", – рассказал заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов.

Приобрести тематический проездной можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех станциях столичного метро.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" к 180-летию со дня рождения русского художника Ильи Репина. На "Тройке" изображен автопортрет художника, написанный в 1878 году. Картина представлена в коллекции Третьяковской галереи.