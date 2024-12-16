Москвичей предупредили о ледяном дожде

В Москве 19 декабря ожидаются ледяные дожди и гололед. А в ночь на четверг воздух в столичном регионе остынет до -15 градусов. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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По его словам, после периода холодной погоды и снегопадов в начале недели в четверг днем столбики термометров поднимутся до отметки минус один градус.

"Сопровождать потепление будут ледяные дожди", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Также он сообщил о сильном ветре.

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"Со среды начнется похолодание. В ночь на четверг температура воздуха сильно отрицательная - минус 13 - минус 15 градусов. Это будет самая низкая температура предстоящей недели", - отметил эксперт.

Но уже днем 19 декабря потеплеет до минус одного градуса, добавил он.