МЧС Москвы: ожидается метель, гололед, снежные заносы и ветер до 17 м/с

В столице до вечера ожидается снег, метель, в отдельных районах гололед и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу Москве.

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"В ближайший час с сохранением до 21:00 16 декабря местами в Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-западного ветра до 17 м/с", — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать резких маневров и не оставлять машины рядом с деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Синоптики также предупредили о налипании снега на проводах и деревьях, а также о гололеде.

Не исключены заносы на дорогах, отмечалось в прогнозе. Днем в столице ожидается от -1 до +1°C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 7 до 12 м/c, местами возможны порывы до 17 м/c, согласно прогнозу Гидрометцентра.