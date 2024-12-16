Ликсутов: проезд по МСД для москвичей может стать платным

Власти столицы рассматривают возможность введения платного проезда для москвичей на Московском скоростном диаметре (МСД) из-за большой нагрузки на магистраль. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Рассматриваем разные решения на этот счет», — сказал Ликсутов.

По его словам, перед столичными властями в настоящее время стоит выбор: или превратить МСД в перегруженную трассу с заторами, или сделать возможность проехать по ней за более или менее прогнозируемое время за какие-то деньги. Заместитель мэра добавил, что опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная.

Московский скоростной диаметр — самый протяженный скоростной диаметр в России. Он проходит с севера на юг столицы. Его длина составляет 68 километров.

Сейчас проехать по МСД стоит 950 рублей. Для жителей столицы он бесплатный.