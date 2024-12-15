Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на 19 декабря

Похолодание до минус 15 ожидается в столичном регионе в предстоящий четверг. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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По его словам, в начале недели продолжатся снегопады. Днем температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до минус 2 градусов. Синоптик отметил, что будет достаточно ветрено.

«Со среды начнется похолодание, днем уже минус 4 — 6 градусов, а в ночь на четверг минус 13 — минус 15 градусов — это будет самая низкая температура предстоящей недели», — заявил он.

Леус добавил, что днем 19 декабря температура повысится до минус 1 градуса, а сопровождать потепление будут ледяной дождь и гололедица.

В Москве зафиксировали январские сугробы

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали январские сугробы, высота которых местами увеличилась до 26 см. По его словам, за прошлые сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы. В Подмосковье столько же выпало в Волоколамске, Дмитрове и Павловском Посаде, а больше всего — в Ново-Иерусалиме и Пушкине — 6 мм, Клине и Долгопрудном — 7 мм.