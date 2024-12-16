Москвичей предупредили о резком похолодании

В российской столице ожидаются снегопады и резкое похолодание в течение недели. Об этом в Михаил Леус.

В первые два дня недели в Москве продолжатся снегопады. «Днем ноль-минус два градуса. Со среды начнется похолодание, днем уже минус четыре-минус шесть, а в ночь на четверг — минус тринадцать-минус пятнадцать — это будет самая низкая температура предстоящей недели», — предупредил синоптик.

На протяжении недели атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 729-741 миллиметров ртутного столба.

Днем 19 декабря в Москве ожидается до трех градусов мороза, из-за потепления наступят ледяные дожди и появятся гололеды. В пятницу прогнозируется потепление до одного-трех градусов. Выше нуля столбики термометров поднимутся и днем в субботу, сообщил эксперт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что прогнозы погодных условий в конце декабря в Москве, которые можно дать сейчас, противоречат друг другу. По ее словам, погоду в последние пять дней декабря определит циклон.