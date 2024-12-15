Резкое ухудшение погодных условий и оттепель ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 16 декабря.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, — цитирует сообщение Гидрометцентра РФ ТАСС.

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Уточняется, что ситуация усугубится юго-западным ветром, который будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду и с отдельными порывами до 17 метров в секунду. Также возможно образование снежных заносов и гололедицы на дорогах.

Днем в столице температура воздуха может подняться до плюс 1 градуса, в области показатели могут составить от минус 3 до плюс 2 градусов.

Предстоящей ночью температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов в Москве и от минус 8 до минус 3 градусов по области. В Гидрометцентре также отметили, что до 21:00 16 декабря в столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности — на данный момент он связан только с вероятностью образования гололедицы на дорогах.

17 декабря, согласно последнему прогнозу синоптиков, в столичном регионе ожидается около нуля градусов, с сохранением снега и метели.

15 декабря в столичном регионе ожидается пасмурная и снежная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 7 до минус 3 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10 — 6 градусов мороза.