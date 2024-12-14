Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

Субботняя ночь стала самой холодной с начала декабря в Москве. Температура составила -10,1°. В Подмосковье воздух промерзал до -13,3°. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что такой мороз обычно бывает в столице только в самый холодный период года — в последние дни января.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы — впервые в сезоне столбики термометров опустились ниже отметки в -10° — по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил -10,1°», — написал Леус в Telegram-канале.

Большинство метеостанций столичного региона также отметили температуру ниже минус 10°. Рекорд зарегистрировали в Сергиеве Посаде, где было минус 13,3°.

В субботу утром всю территорию столичного региона ждет снегопад. В ночь на воскресенье снегопады местами будут сильными, продолжая увеличивать снежный покров.

Синоптики отмечают, что холодное вторжение на территорию Европейской России оказалось таким мощным, что морозы ударили даже в Крыму и Краснодарском крае.

В Керчи было -3,4°, в Алуште -3,5°, в Севастополе -5,5°, а в Симферополе -8,5.