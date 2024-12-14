Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил минус 10,1 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы – впервые в сезоне столики термометров опустились ниже отметки в минус 10 градусов – по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил минус 10,1 градусов. По климату такие температуры в столице бывают в самый холодные период года – в последние дни января», – написал Леус.

Синоптик отметил, что подавляющее большинство метеостанций столичного региона также отметили минимальную температуру ниже минус 10 градусов, исключением из этой морозной картины стали метеостанции столичного Балчуга, там было минус 8,8 градусов и подмосковных Люберец (минус 9,3 градусов). Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Сергиев Посад, там столбики минимальных термометров опустились до минус 13,3 градусов – это самая низкая температура воздуха нынешней зимы в Подмосковье.

Леус добавил, что сразу за январскими морозами в столичный регион пришел снегопад, вызванный теплым атмосферным фронтом, связанным с выходящим в акваторию Ботнического залива североатлантическим циклоном «Яра». К 6:00 передняя зона снегопадов расположилась по линии Серпухов – Домодедово – Дмитров, и в ближайшие два–три часа снег накроет всю территорию столичного региона. На дорогах образуется снежный накат, а видимость в снегу будет ухудшаться до 1–2 км. В ночь на воскресенье снегопады местами будут сильными, продолжая увеличивать снежный покров.