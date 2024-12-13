Лютый мороз до минус 50? Погода в Москве перед Новым годом: чего ждать

Декабрь 2024 года в Москве в среднем будет теплее многолетних значений, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какая погода будет перед Новым годом в российской столице, ждать ли лютого мороза до −50 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце декабря

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что конец декабря 2024 года пройдет при неустойчивой погоде с преобладанием отрицательных температур и несколькими оттепельными днями.

«На стыке первой и второй декад ожидается пришествие очередного снежного циклона, который прибавит снега и на короткое время повысит температуру до 0 градусов. Большая часть второй декады будет слабо морозной, с температурой от −1 до −4 градусов, а заключительная десятидневка первого зимнего месяца пройдет при неустойчивой погоде с преобладанием отрицательных температур и несколькими оттепельными днями. Таким образом, средняя температура декабря ожидается на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, и он будет самым теплым начиная с 2020 года. В первой половине декабря осадков ожидается немного, лишь два-три дня отметятся снегом с количеством осадков 5–8 мм, а большая часть снега придется на вторую половину месяца. При этом в целом в декабре количество осадков ожидается в пределах 45–60 мм. И, скорее всего, Новый год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом», — уточнил синоптик.

Татьяна Позднякова отметила, что текущий декабрь и последующие месяцы календарной зимы в Москве и области будут теплее многолетних значений.

«Прогнозируется, что в январе положительная аномалия температуры воздуха будет в пределах плюс 2–2,5 градуса. А это значит, что среднесуточная температура воздуха больше будет соответствовать средним значениям декабря. С количеством осадков большинство моделей указывают на небольшое превышение нормы, которая в январе составляет 52 мм. Февраль сохранит положительную аномалию температуры воздуха, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах от −3 до −4 градусов, и лишь с вероятностью около 30% столичный регион будет испытывать дефицит осадков в конце календарной зимы. В текущем столетии московский февраль чаще бывал с количеством осадков выше нормы», — подчеркнула специалист.

По прогнозам синоптиков, лютых морозов до −50 градусов в Москве и Подмосковье в конце года не ожидается.

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что в новогоднюю ночь в Москву может прийти небольшая оттепель, но снежный покров останется.

«Можно сказать уже сейчас, что без снега на Новый год мы не останемся. Его уже выпало больше нормы. И до конца года в столичном регионе не будет оттепелей, которые могли бы существенно изменить высоту снежного покрова», — заверила специалист.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 31 декабря в российской столице температура воздуха опустится до −4 градусов, будет облачно и без существенных осадков.