Каждый третий москвич планирует потратить на новогодний стол до 10 тысяч рублей

Более трети москвичей (38%) планируют потратить на праздничное застолье от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Около четверти (27%) жителей города собираются уложиться в 10-15 тысяч рублей, 16% - в 5 тысяч рублей, а 13% - в 15-20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса доставки Купер.

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Свыше половины участников опроса (56%) планируют в Новый год разнообразить праздничный стол. Так, 44% респондентов собираются расширить ассортимент новогодних блюд, 8% хотят приготовить традиционные блюда по необычным рецептам, а 5% обновят все меню.

При этом у 82% москвичей обязательно будут в этом году оливье (82%), бутерброды с икрой (64%) и сельдь под шубой (62%). Любимыми зимними фруктами традиционно остаются мандарины. Их на стол для торжества поставят 98% жителей столицы. Кроме мандаринов респонденты приобретут яблоки (59%), апельсины (58%), виноград (57%) и ананасы (45%).

Чаще всего москвичи забывают купить к празднику хлеб (31%), соусы (27%), специи (24%), зеленый горошек и кукурузу (23%), сладости (22%), безалкогольные напитки (20%).

Также аналитики посчитали, что в среднем новогодний стол жителям Москвы обойдется в 6 814 рублей. В стоимость праздничного меню на четырех человек вошли: 2 салата, 1 основное блюдо, закуски, овощные, сырные и колбасные нарезки, хлеб, фрукты, конфеты, безалкогольные напитки. Например, приготовление салата оливье (4 порции) обойдется москвичам в 485 рублей, сельди под шубой (4 порции) - 438 рублей, запеченной курицы с картофелем (4 порции) - 501 рубль.