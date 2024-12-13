В Москве выпустили "Тройку" ко дню рождения художника Репина

В столице выпустили новую тематическую карту "Тройка" к 180-летию со дня рождения русского художника Ильи Репина. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.

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На "Тройке" изображен автопортрет художника, написанный в 1878 году. Картина представлена в коллекции Третьяковской галереи, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на маркетплейсах.

В ведомстве напомнили, что в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ открылась новая экспозиция Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XX–XXI веков. Там можно увидеть более 30 произведений, в числе которых картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция.

Ранее Дептранс совместно с "Москвариумом" выпустил "Тройки" с изображением морских черепах, скатов и карпов кои. На картах есть QR-коды, с помощью которых можно "оживить" изображения морских обитателей. Данная технология уже использовалась в предыдущих "Тройках" с "Москвариумом".