Жителей Москвы предупредили о 30-сантиметровых сугробах

Высота снежного покрова в Москве в выходные возрастет до 30 см, что в два раза выше климатической нормы.

В Подмосковье в результате снегопада размер сугробов увеличится до 40 см, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"Предстоящие выходные будут по-зимнему идеальными. <...> Сугробы в Москве вырастут до 22 см, а в воскресенье уже до внушительных почти 30 см, что в два раза выше климатической нормы. В Клину, где сейчас самый большой в Подмосковье снежный покров - 29 см, в выходные появятся 40-сантиметровые сугробы", - написал синоптик.

Тишковец отметил, что на следующей неделе снега станет еще больше. "Декабрь будет щедрым на осадки и не оставит москвичей на Новый год без главного белоснежного атрибута зимы", - добавил он.