Дептранс Москвы предупредил о новой мошеннической схеме с проездными картами

Департамент транспорта Москвы предупредил о мошеннической схеме с поддельными ссылками на интернет-ресурсы столичного транспортного комплекса для пополнения карты «Тройка» и карты москвича.

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Об этом он сообщил в среду, 11 декабря.

— В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты «Тройка» и карты москвича — так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги, — предупредило ведомство в сообщении в своем Telegram-канале.

Москвичам советуют использовать для пополнения транспортных карт только официальные ресурсы и приложения транспортного комплекса Москвы и корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера после перехода на него по гиперссылке.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о появлении в интернете несанкционированных клонов портала «Госуслуги». Отмечается, что сайт представляет собой форму для подачи заявления в Центральный банк о мошенничестве.