В Москву нагрянут двузначные морозы

В выходные дни, 14 и 15 декабря, в Москве похолодает до минус 15 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

По его словам, с вечера четверга до середины дня пятницы в столице будет идти снег, но не очень интенсивный.

«Москвичей ждут первые двузначные морозы. В ночь на субботу, 14 декабря, прогнозируется минус 10–15 градусов, в ночь на воскресенье может быть чуть теплее. Но самый холодный день будет, по всей видимости, в субботу. В среду, 11 декабря, будет облачно, температура воздуха составит минус 5–7 градусов ночью, днем ноль — 2 градуса тепла. После этого начнется постепенное похолодание. С вечера четверга до середины дня пятницы будет идти небольшой снег, но не очень интенсивный», — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что после ясной и морозной субботы с 15 декабря в Москве опять потеплеет. По его словам, «такие зимние качели» будут наблюдаться и в дальнейшем.

В Москве прошли небывалые снегопады

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что на неделе с 9 по 15 декабря в Москве ожидается снег с дождем. Эксперт подчеркнул, что в ночь на четверг, 12 декабря, на дорогах будет скользко. По его словам, к пятнице вероятность осадков снизится.