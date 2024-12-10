На трамвайных остановках в Москве появились QR-коды с расписанием

На всех трамвайных остановках Москвы появились QR-коды, с помощью которых можно увидеть, когда подойдет нужный вам трамвай, - код ведет на страницу с расписанием.

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Причем открывается расписание, актуальное для конкретной остановки с учетом всех маршрутов, проходящих через нее. Поскольку трамваи редко выбиваются из графика, это помогает довольно точно ориентироваться. Помимо расписания в онлайн-режиме отобразится также оставшееся время до прибытия каждого из маршрутов.

По словам заммэра Максима Ликсутова, QR-коды есть более чем на 830 остановках. Их размещают на указателях, знаках и информационных коробах.