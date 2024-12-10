Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
В течение недели в Москве синоптики ожидают облачную погоду с осадками, преимущественно в виде снега небольшой интенсивности, гололедицу и заметные колебания температуры.
В Гидрометцентре России утверждают, что до середины недели в Москве температура будет колебаться около и немного выше климатической нормы. Пройдут осадки в виде снега, местами мокрого. Возможен гололед.
В конце рабочей недели воздушные массы будут приходить с севера, и показания термометров понизятся. Они окажутся на 3–4 градуса ниже нормы. По предварительным прогнозам, это похолодание не будет продолжительным.
В среду, 11 декабря, облачно. Ночью преимущественно без осадков, температура –7...–5 градусов, днем ожидаются небольшие осадки, местами гололед, +2...0. Гололедица.
В четверг, 12 декабря, облачно, пойдет небольшой снег. И ночью, и днем температура –3...–1. На дорогах ожидается гололедица.
В пятницу, 13 декабря, в столице будет облачно, пойдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит –10...–5, днем –9...–4.
В субботу, 14 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью –14...–9, днем –11...–6.
— Декабрьская погода в Москве в текущем году отличается неустойчивостью, — отмечает в социальных сетях главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. — Короткие волны тепла сменяются морозцем. И пока погоду определяют циклоны, редкий день будет обходиться без снежка. До конца месяца ожидается еще три волны морозной погоды: в ближайшие выходные, 14–15 декабря, температура воздуха в тылу циклона понизится градусов до –10. Другая волна морозной погоды тоже прогнозируется на выходные 21–22 декабря. И в канун Нового года в Москве подморозит до –10 градусов. И в гости на празднование Нового года москвичи, скорее всего, пойдут по свежему, хрустящему на морозце снежку.