В Москву прилетели снегири

Первые снегири прилетели на зимовку в Москву. Небольшие скопления пернатых заметили в нескольких столичных парках, в том числе в Останкине и Битцевском лесу.

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Жители столицы 18 ноября заметили в Строгинской пойме редкую птицу — красношейную поганку.

В начале сентября краснокнижных серых цапель, которые считались исчезнувшими на территории столицы, также заметили в Москве. Специалисты отметили, что прилет этих редких птиц говорит о благоприятной экологической обстановке в городе.

В июне жители подмосковного Дмитровского округа заметили редкого бурого медведя. Обнаружение это зверя является очень ценным наблюдением для мониторинга краснокнижной фауны. Именно этот вид медведя занесен в Красную книгу и относится к первой категории редкости.

В том же месяце неподалеку от водоема в природно-историческом парке «Измайлово» специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды нашли редкий вид амфибии — тритона обыкновенного. Взрослые тритоны и сеголетки — молодняк — отличаются медлительностью, поэтому могут погибнуть под ногами пешеходов.