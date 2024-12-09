Москвичам пообещали волны морозов

В декабре в столице короткие периоды тепла будут сменяться волнами мороза. Об этом в Telegram-канале написала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До конца декабря ожидается еще три волны мороза: ближайшие выходные, 14 и 15 декабря, температура воздуха в тылу циклона понизится до минус 10 градусов. Следующая волна морозной погоды прогнозируется на выходные 21 и 22 декабря. Согласно предварительным расчетам, в канун Нового года в Москве ожидаются заморозки до минус 10 градусов. На празднование Нового года жители столицы отправятся по свежем и хрустящему на морозе снегу, предсказала синоптик.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что синоптики решили информировать россиян о погоде на Новый год каждый понедельник, поскольку прогностические модели погоды пока неустойчивые и не дают с уверенностью сказать, чего ждать в праздничную ночь.