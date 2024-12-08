Названа причина появления комаров на снегу в Москве

Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, пояснили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. В ведомстве добавили, что не следует далеко убирать пуховики, пишет РИА Новости.

Накануне в Москве прошли сильные снегопады. Москвичи заметили, что на образовавшихся сугробах вопреки холодам сидят малоподвижные одиночные комары.

«Это не признак скорого потепления, как может показаться. Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких — зимние или снежные комары», — уточнили в департаменте.

Специалисты пояснили, что в сильные морозы такие комары не встречаются, но их можно заметить в солнечный день при небольшом минусе.

По их данным, зимние комары не пьют кровь, размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Кроме того, длинные лапы помогают им держаться подальше от снега и не переохлаждаться.