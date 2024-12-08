В Москве, в воскресенье 8 декабря, выпадет рекордное количество осадков.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало 9мм осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10мм, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря», - приводит его слова 360.ru.

Метеоролог отметил, что ранее рекорд зафиксировали еще в 1988 году. Тогда в этот же день выпало до 15мм осадков.

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Тишковец также отметил, что сугробы вырастут на 3-5 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к понедельнику снежный покров на улицах Москвы будет высотой от 5 до 10 сантиметров.