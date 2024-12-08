В Москве ожидается мокрый снег и гололедица

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 8 декабря, в столице ожидается мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах может быть гололедица. Пешеходам при такой погоде рекомендуют быть внимательными и аккуратными.

В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и рынкам.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.