Опубликован снимок накрывшего Москву циклона

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок циклона, накрывшего Москву.

В компании уточнили, что снимок был сделан на аппаратуру спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Спутники «Роскосмоса» следят за циклоном над Москвой», — пояснили в корпорации.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 7 декабря в столичном регионе прошел снег. Они пояснили, что это было обусловлено прохождением теплого атмосферного фронта по западной периферии антициклона.

По данным метеорологов, ночь на воскресенье, 8 декабря, в Москве и Подмосковье также будет снежной.