В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

В пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что со 2 января 2025 года в столице изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, стоимость поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней в среднем изменится на 2 рубля, а билет на 60 поездок пропадет из продажи. Там также добавили, что полученные от индексации тарифов средства направят на дальнейшее развитие городского транспорта: модернизацию инфраструктуры, билетной системы, а также пассажирских сервисов.

«Корректировка тарифов необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города. Самым выгодным тарифом за разовую поездку вот уже четвертый год останется оплата проезда по биометрии, ее стоимость составит 59 рублей. <...> Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД», — рассказали в столичном дептрансе.

В сообщении также указано, что у школьников и студентов из Москвы останутся наиболее доступные проездные, а билеты без лимита поездок являются наиболее выгодными среди крупных городов России.