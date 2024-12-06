В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

С начала 2025 года в Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что со 2 января 2025 года в столице изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, стоимость поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней в среднем изменится на 2 рубля, а билет на 60 поездок пропадет из продажи. Там также добавили, что полученные от индексации тарифов средства направят на дальнейшее развитие городского транспорта: модернизацию инфраструктуры, билетной системы, а также пассажирских сервисов.
«Корректировка тарифов необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города. Самым выгодным тарифом за разовую поездку вот уже четвертый год останется оплата проезда по биометрии, ее стоимость составит 59 рублей. <...> Пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД», — рассказали в столичном дептрансе.
В сообщении также указано, что у школьников и студентов из Москвы останутся наиболее доступные проездные, а билеты без лимита поездок являются наиболее выгодными среди крупных городов России.
«При обновлении тарифного меню мы всегда ориентируемся на популярность разных билетов среди пассажиров, делая его проще и понятнее. В новом году билета "Единый" на 60 поездок не будет — доля поездок по такому билету всего 1%. Пассажирам выгоднее и удобнее пользоваться билетом "Кошелек", поездки по нему не "сгорают" через 45 дней, а стоимость одной поездки идентична. Кроме того, доступна 50-процентная скидка при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт», — добавили в ведомстве.