Названы самые интересные места для катания на коньках в Москве

Сезон зимних развлечений набирает обороты: по всей Москве открывается множество ледовых площадок. Рассказываем, в каких интересных локациях можно покататься на коньках в этом году.

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Центральные площадки

Каток ВДНХ – крупнейший в столице: на площади в 20 тысяч квадратных метров могут прокатиться около 5 тысяч человек одновременно. Причем посетителям откроется вид на Главную аллею и фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Также здесь доступны и другие развлечения – например, ледовая арена, где пройдут игры в хоккей.

С декабря по февраль на катке организуют около 100 мероприятий. В их числе – мастер-классы от фигуристов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, утренние зарядки и спортивные соревнования. Кроме того, на ВДНХ представят насыщенную праздничную программу: в частности, 13 декабря запланирована анимационная вечеринка "Карнавал масок".

Каток работает ежедневно: в будни, кроме понедельника, – с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 23:00. О режиме работы в новогодние праздники будет сообщено дополнительно. Стоимость билетов для взрослых начинается от 500 рублей, детям от 6 до 14 лет вход обойдется в 300 рублей. Более подробно о ценах можно узнать на сайте ВДНХ.

Оригинальной конфигурацией отличается "Каток культуры и отдыха" в Парке Горького. На площади в более чем 16 тысяч квадратных метров воссоздали аллеи с яркой иллюминацией и праздничными арт-объектами, вдохновленными творчеством советского художника Александра Дейнеки.

Также у гостей есть возможность перекусить или согреться горячими напитками. Среди других развлечений – встречи с актерами и режиссерами и презентации крупных кинопроектов. Их будут проводить в павильонах площадки на протяжении всего сезона.

Катания в Парке Горького проходят со вторника по воскресенье с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Каждый сеанс длится по полчаса. Цена за входные билеты варьируется от 450 до 1 000 рублей. Также на территории можно приобрести и дополнительные услуги по заточке и прокату коньков. Более подробно – на сайте Парка Горького.

Уютная атмосфера – одна из отличительных черт катка "Лужники". Помимо гигантской ледовой площадки размером в 16 тысяч квадратных метров, здесь оборудована комфортная зона отдыха с фуд-кортом, деревянными столиками и костровыми чашами. Более того, в павильоне для переодевания установили стеллажи с зимним инвентарем из ретроколлекции спорткомплекса – коньками, хоккейными клюшками и шайбами.

Каток в "Лужниках" работает во все дни недели, кроме понедельников. Выход на лед осуществляется по сеансам: со вторника по пятницу они проходят с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:30, в субботу и воскресенье два дополнительных слота открываются с 09:30 до 11:30 и с 12:30 до 15:00. За катание нужно заплатить от 500 рублей. Подробнее – на сайте.

Не менее знаковым для столицы является и ГУМ-Каток на Красной площади. Он занимает 3 000 квадратных метров, на которых могут одновременно кататься до 450 человек. Помимо обычных сеансов, гостям предлагается посетить мастер-классы: тренеры национальной программы "Красная машина" будут учить детей от 7–12 лет играть в хоккей, а азы фигурного катания покажут Алина Загитова и Анастасия Гребенкина. Расписание активностей и правила регистрации можно найти на сайте катка.

Ледовая площадка работает ежедневно с 09:00 до 23:30, и катания на ней проходят по сеансам. Цены за выход на лед также можно узнать на сайте. При этом по будням с 09:00 до 14:30 сюда можно прийти бесплатно со своими коньками (опция не распространяется лишь на период с 25 декабря по 8 января). А после сеансов можно заглянуть на знаменитую ГУМ-Ярмарку с каруселями и ларьками, где продаются пончики, пряники и не только.

Во всех уголках столицы

Всего в рамках проекта "Зима в Москве" будет работать более 1 300 катков с искусственным и естественным льдом, рассказывал ранее Сергей Собянин. Притом в этом году появятся и три новые площадки – в парке "Ходынское поле", в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", а также в кинопарке "Москино". В последнем случае искусственный лед площадью в 900 квадратных метров сделали в непосредственной близости от декораций для съемок фильмов. К услугам гостей – прокат коньков и кафе, а после катаний можно сходить в кино. Каток должен открыться с 14 декабря, о стоимости билетов и графике его работы сообщат позднее.

Покататься можно и в парке Северного речного вокзала. Площадь ледового покрытия здесь составляет 648 квадратных метров, в день на него может выходить до 600 человек. Еще здесь обустроен теплый павильон для переодевания и хранения вещей, а также пункт проката снаряжения. Сеансы будут сопровождаться живой музыкой в исполнении коллективов из программы "Музыка в метро". Также посетителям доступны мастер-классы по фигурному катанию и тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район".

Покататься на Северном речном вокзале получится во все будние и выходные дни, за исключением понедельников, с 10:00 до 22:00. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

Насыщенная спортивная программа разработана и для катка на территории конноспортивного комплекса "Битца". Здесь часто будут проходить тренировки по катанию на коньках – причем занятия рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

Сеансы в "Битце" длятся два часа: первый выход на лед по будням происходит в 11:30, последний – в 19:00, в выходные дни же – в 10:00 и 20:00. Предварительная запись потребуется только для участия в мастер-классах, сделать это можно на сайте.

В этом сезоне в разных частях столицы будут работать 23 бесплатных катка в рамках проект "Московские сезоны". Более подробная информация о городских ледовых площадках и программе их мероприятий доступна на сайте проекта "Зима в Москве". Важно: в случае с работой катков на открытом воздухе все зависит от погодных условий.

Также мастер-классы школы хоккея и фигурного катания подготовили для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество". А с 14 декабря можно будет посетить еще и школу керлинга на Школьной улице, между домами 39 и 45. Всех желающих ждут тренировки от прославленных спортсменов, а также конкурсы и дружеские турниры. Весь необходимый инвентарь, включая камни, щетки, слайдеры и жилетки для команд, предоставят прямо на месте.

Регистрация здесь откроется позднее на официальном сайте Федерации керлинга России, при этом одна из дорожек будет принимать гостей в режиме живой очереди. Сама школа будет работать с 12:00 до 21:00.