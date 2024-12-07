Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге и гололедице на дорогах в столице во второй половине дня субботы, 7 декабря, и до утра 8 декабря.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка министерства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16:00 7 декабря до 10:00 8 декабря местами в Москве ожидается снег, местами сильный, гололедица на дорогах", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать машины советуют вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.