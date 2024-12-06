Москвичей предупредили о гололедице

Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда объявлен в столичном регионе в выходные, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря, а также с 9:00 до 21:00 8 декабря.

Кроме того, из-за гололедицы желтый уровень объявлен до 21:00 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в столичном регионе установится неоднородная, неустойчивая погода. В городе ожидаются морозы до минус 15 градусов. При этом в течение рабочих дней может идти снег, однако он не будет таким интенсивным, как в выходные.

Однако, несмотря на прогнозируемые холода, 40-градусных морозов в Москве больше не будет, заявил ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. Он объяснил, что это связанно с ростом глобальной температуры. При этом, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями.