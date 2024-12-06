Погодный сюрприз до минус 15 градусов ждет Москву на следующей неделе

Следующая неделя принесет москвичам погодные сюрпризы. В городе ожидаются морозы до минус 15 градусов, рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Москвичам пообещали погодный сюрприз
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По словам специалиста, ближайшие выходные дни окажутся достаточно снежными. При этом наиболее сильный снегопад прогнозируется во второй половине дня 7 декабря. Шувалов подчеркнул, что снегопад продолжится и в ночь 8 декабря.

"По итогам двух выходных дней может выпасть до 10 сантиметров снега", – сказал синоптик.

В связи с этим эксперт выразил надежду, что таким образом на территории города сформируется устойчивый снежный покров.

Сперва снег принесет потепление и воздух прогреется до 0 – минус 2 градусов. Такая температура будет сохраняться в понедельник-вторник, 9–10 декабря. Однако после этого начнет холодать. Своего минимума температура достигнет к концу недели, подчеркнул специалист. Так, в четверг-пятницу, 12–13 декабря, могут установиться морозы до минус 12–14 градусов.

Таким образом, в ближайшую неделю в столичном регионе установится неоднородная, неустойчивая погода, отметил Шувалов. При этом в течение рабочих дней может также идти снег, однако он не будет таким интенсивным, как в выходные.

Однако, несмотря на прогнозируемые холода, 40-градусных морозов в Москве больше не будет, заявил ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. Он объяснил, что это связанно с ростом глобальной температуры. Однако, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями.

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