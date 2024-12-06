Москвичам пообещали погодный сюрприз

Следующая неделя принесет москвичам погодные сюрпризы. В городе ожидаются морозы до минус 15 градусов, рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, ближайшие выходные дни окажутся достаточно снежными. При этом наиболее сильный снегопад прогнозируется во второй половине дня 7 декабря. Шувалов подчеркнул, что снегопад продолжится и в ночь 8 декабря.

"По итогам двух выходных дней может выпасть до 10 сантиметров снега", – сказал синоптик.

В связи с этим эксперт выразил надежду, что таким образом на территории города сформируется устойчивый снежный покров.

Сперва снег принесет потепление и воздух прогреется до 0 – минус 2 градусов. Такая температура будет сохраняться в понедельник-вторник, 9–10 декабря. Однако после этого начнет холодать. Своего минимума температура достигнет к концу недели, подчеркнул специалист. Так, в четверг-пятницу, 12–13 декабря, могут установиться морозы до минус 12–14 градусов.

Таким образом, в ближайшую неделю в столичном регионе установится неоднородная, неустойчивая погода, отметил Шувалов. При этом в течение рабочих дней может также идти снег, однако он не будет таким интенсивным, как в выходные.

Однако, несмотря на прогнозируемые холода, 40-градусных морозов в Москве больше не будет, заявил ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. Он объяснил, что это связанно с ростом глобальной температуры. Однако, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями.