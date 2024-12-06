Москвичам пообещали появление сугробов за выходные

В Москве за выходные ожидается снегопад, который принесет 30% месячной нормы осадков, образуя снежный покров высотой до девяти сантиметров сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За выходные в Москве ожидается значительное количество осадков, сообщает РИА «Новости». Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице выпадет 30% от месячной нормы осадков, что приведет к образованию сугробов, соответствующих декабрьской норме. Это событие завершит период декабрьского бесснежья в Москве, и город накроет белое покрывало.

Снег начнется в Москве в субботу ночью и к утру усилится. За сутки выпадет до семи миллиметров осадков, создавая снежный покров высотой от трех до шести сантиметров. Слабые метели могут ухудшить видимость до 1-4 километров, а температура ночью опустится до минус 3 – минус 6, днем ожидается минус 1 – минус 4 градуса. В воскресенье снегопады продолжатся, что добавит еще до 12 миллиметров осадков, а снежный покров увеличится до девяти сантиметров.

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На выходных в московском регионе возможен адвективный туман с видимостью, снижающейся до нескольких сотен метров, отмечает Тишковец. На дорогах ожидается снежный накат и гололед, что может сделать поездки опасными. В воскресенье температура будет колебаться от минус 1 до минус 4 градусов в сумерках и от 0 до минус 3 в дневные часы.

В понедельник прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега объемом 6 миллиметров. Утром температура будет не ниже 0 – минус 3, а днем около 0 градусов, что может привести к слабой оттепели. Несмотря на относительное тепло в декабре, образовавшийся снежный покров в Москве сохранится до Нового года.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода с температурой около минус 20 градусов задержится в Сибири как минимум на неделю, что является редкостью для зимы сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах, таких как Урал и Приморский край, однако юго-западные области останутся с дефицитом снега. Среднемесячная температура в Москве в декабре будет на 3-5 градусов выше нормы, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А Новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков.